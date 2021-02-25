الخرطوم: إصرار إثيوبيا على ملء سد النهضة في يوليو المقبل خطر على السدود السودانية

استقبل وزير الري والموارد المائية السوداني، الدكتور ياسر عباس، وأعضاء وفد التفاوض لسد النهضة من الجانب السوداني، صباح اليوم الخميس، بالخرطوم أعضاء وفد الخبراء الكونغولي الذي يمثل رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، رئيس الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي؛ لمعرفة آخر التطورات في مسار التفاوض والتباحث حول ملق سد النهضة.



وخلال الاجتماع أوضح وفد التفاوض السوداني لوفد الخبراء الكونغولي رغبة السودان في توسيع المفاوضات والمباحثات بين الدول الثلاث لجعلها وساطة رباعية بقيادة الاتحاد الإفريقى ويضم كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية للإسهام والمشاركة في لعب دور فعال كوسطاء للدفع بالمفاوضات والمباحثات إلى الحلول التوافقية بين السودان ومصر وإثيوبيا خاصة بعد جمود المفاوضات والمباحثات التي استمرت طويلا، بحسب بيان صحفي عن وزارة الري السودانية.



وأكد وزير الري السوداني رغبة وحرص الخرطوم على التوصل إلى اتفاق بين الدول الثلاث، وجعل سد النهضة بوابة للتعاون والتكامل بينهم وبداية تنسيق وتعاون إقليمي لتحقيق المصالح المشتركة بين جميع دول حوض النيل لفائدة شعوب المنطقة.



وشدد وفد السودان، خلال الاجتماع، على أن إصرار إثيوبيا في المضي قدما نحو ملء بحيرة سد النهضة في يوليو المقبل بشكل أحادي دون التوصل إلى اتفاقية قانونية ملزمة بين الدول الثلاث في القضايا الفنية والقانونية يمثل خطرا على السدود السودانية، مثل: الروصيرص وسنار، ويهدد حياة وسلامة ٢٠ مليون سوداني يعيشون أسفل سد الروصيرص.