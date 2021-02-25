عرضت وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس» مقطع فيديو يرصد إجراء جنازة عسكرية للسفير الإيطالي المقتول في الكونغو، لوكا أتاناسيو، جراء هجوم مسلح استهدف قافلة للأمم المتحدة بشرق البلاد.

وأعلنت مصادر قضائية إيطالية، الثلاثاء الماضي، عن إرسال محققين إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، إثر مقتل السفير الإيطالي، ورجل الأمن فيتوريو ياكوفاتشي وسائقهما.

ونقلت وكالة «آكي» الإيطالية عن المصادر قولها إنه «للتأكد من ديناميات الهجوم المسلح الذي قُتل فيه السفير أتاناسيو ومرافقه وسائقهما، أعطت نيابة روما تفويضا لمحققي وحدة العمليات الخاصة (Ros) للتحري حول نوع الأسلحة التي تم توفيرها للحرس الذين تدخلوا في موقع الكمين».

وأشارت المصادر إلى أن «المحققين سيحصلون أيضا على نسخة من محاضر شهادات الأشخاص الذين كانوا في موقع الحادث، ومن بينهم عضو برنامج الغذاء العالمي روكو ليوني، الذي لم يصب بأذى».