السعودية: انخفاض أرباح البنك العربي بنسبة 32% العام الماضي

انخفضت أرباح البنك العربي الوطني في السعودية إلى 2072 مليون ريال بنهاية عام 2020 بنسبة قدرها 32%، مقارنة بأرباح قدرها 3023 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2019.

وقال البنك، في بيان صحفي اليوم الخميس، إن إجمالي ربح العمليات خلال الفترة الحالية بلغ 8. 5 مليار ريال مقابل 7. 6 مليار ريال خلال الفترة المماثلة من العام قبل السابق بتراجع 14%.

وأشار إلى أن صافي دخل العمولات الخاصة "التمويل والاستثمارات" خلال الفترة الحالية بلغ 86. 4 مليار ريال مقابل 55.5 مليار ريال خلال الفترة المماثلة من العام قبل السابق بانخفاض 12%.

وبلغت ربحية سهم البنك، المملوك من قبل البنك العربي الأردني، خلال الفترة الحالية 38. 1 ريال مقابل 02. 2 ريال خلال الفترة المماثلة من العام قبل السابق.