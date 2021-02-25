شتاينماير: انتقاء نوع اللقاحات يعد من قبيل الرفاهية

ناشد الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، المواطنين الألمان الحد من السلوك الانتقائي فيما يتعلق بالتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد.



وقال شتاينماير اليوم الخميس، في فعالية على الإنترنت أمام العاملين بالقطاع الصحي بولاية بافاريا جنوبي البلاد: "جميع اللقاحات التي تم التصريح بها من جانب الاتحاد الأوروبي فعالة ويمكن تحملها".



وتابع الرئيس الألماني أن الانتقاء لنوعية لقاح معينة تعد "مشكلة رفاهية نوعا ما... خاصة بالنسبة للأشخاص المنحدرين من الدول التي ليس لديها أي أمل في الحصول على تطعيم طوال العام".



وأضاف أنه لا يتفهم التحفظ الحاصل مؤخرا ضد تطعيمات معينة وأكد أنه من الضروري حاليا: "الإسراع من التطعيم!"، مضيفا أنه وزوجته سوف يتلقيان التطعيم في كل الأحوال.



وأقر شتاينماير بأن انطلاق حملات التطعيم في ألمانيا لم يكن رائعا، واستدرك قائلا: "ولكن علينا ألا ننسى حقيقة أن التطعيمات ستسفر عن التحول في مكافحة الفيروس"، مؤكدا أن كل تطعيم يعني الحيلولة دون الإصابة بحالة مرضية صعبة وحماية حياة إنسان.