لوف يراقب جويتزة تمهيدا لإعادة ضمه للمنتخب الألماني

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من الممكن أن يعود ماريو جويتزة، المتوج بكأس العالم لكرة القدم، للمنتخب الألماني، ولكن المدرب يواخيم لوف قال إنه ليس منافسا فوريا للعودة للمنتخب رغم أنه يقدم أداء جيدا في هولندا.

وقال لوف في تصريحات نشرتها مجلة "كيكر" الألمانية اليوم الخميس :"في الوقت الحالي لا يوجد ماريو في الدائرة الضيقة، ولكننا نراقبه".

وسجل جويتزة صاحب الـ28 عاما هدفين في المباراة التي فاز بها فريقه أيندهوفن على فيتيسه أرنهايم 3 / 1 ليقود الفريق للمركز الثاني في الدوري الهولندي.

يذكر أن جويتزة سجل هدف الفوز للمنتخب الألماني في المباراة النهائية بكأس العالم 2014 أمام المنتخب الأرجنتيني، ولكنه لم ينضم للمنتخب الألماني لمدة ثلاثة أعوام.

وخاض جويتزة 63 مباراة دولية مع المنتخب الألماني كان آخرها أمام المنتخب الفرنسي في نوفمبر 2017.