مرشح بايدن لمنصب مدير الاستخبارات: على أمريكا الاستعداد لمنافسة طويلة المدى مع الصين

قال مرشح الرئيس الأمريكي جو بايدن لمنصب مدير عام وكالة الاستخبارات المركزية (سي أي ايه) أمام الكونجرس، اليوم الأربعاء، إن تطور شخصية الرئيس الصيني شي جين بينج على مدى السنوات الست الماضية يمثل دعوة قوية لإيقاذ الولايات المتحدة.

وقال ويليام بيرنز، وهو دبلوماسي قديم، للجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ خلال جلسة المصادقة على ترشيحه: "اعتقد أن هذا النوع من الطموح العلني وتأكيد الذات، أوضح طبيعة الخصم الذي نواجهه اليوم".

وأضاف: "علينا الاستعداد لمنافسة على المدى الطويل مع الصين".

وشدد بيرنز أيضًا على أهمية اكتساب اللغات، وخاصة لغة الماندرين(اللغة التي يتحدث بها الصينيون)، من أجل جمع المعلومات الاستخباراتية.

وبدا أن بيرنز، الذي كان سفيرا لبلاده في روسيا والأردن، يحظى بتأييد واسع النطاق من نواب الحزبين الجمهوري والديمقراطي.

وتأتي جلسة الاستماع بعد أكثر من شهر من تولي بايدن مهام منصبه، ولم يتم الفصل بعد في العديد من المناصب الرئيسية الأخرى.

وعقدت جلسات استماع هذا الأسبوع للمصادقة على المرشح لمنصب النائب العام، ميريك جارلاند، والمرشح لمنصب وزير الداخلية، ديب هالاند والمرشح لحقيبة وزارة الصحة والخدمات الإنسانية، خافيير بيسيرا.

ويبدو أن ترشيحا واحدا فقط حتى الآن هو الذي يواجه معارضة جدية، وهو نيرا تاندين، التي اختارها بايدن لتولي قيادة مكتب الإدارة والميزانية.

وفي حديثها للصحفيين اليوم الأربعاء، قالت المتحدثة الصحفية باسم البيت الأبيض جين بساكي إن الرئاسة ستواصل الكفاح من أجل تعيين تاندين.

وأضافت بساكي: "نركز على المعركة من أجل الشخص الذي رشحه الرئيس".