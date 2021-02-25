نقيب الأطباء اللبنانيين: مستعدون لتطعيم الأطقم الطبية ضد كورونا لوقف نزيف الوفيات

قال نقيب الأطباء اللبنانيين ​شرف أبو شرف،​ إن النقابة قادرة على تطعيم الأطقم الطبية خلال أسبوع واحد، لتقليل نسبة الوفيات من القطاع الطبي باعتباره الأكثر تضررا جراء انتشار فيروس كورونا.

وأوضح أبو شرف -في تصريحات نقلها موقع سبوتنك- "أن أكثر من 50% من الأطباء والصيادلة والممرضين والممرضات لم يتم تلقيحهم"، مشيرا إلى أن ال​وفيات​ بالقطاع الطبي شبه يومية باعتبارهم خط الدفاع الأول أمام الفيروس والأكثر تضررا جراء انتشار هذا الوباء العالمي.

ودعا أبو شرف لضرورة السماح للقطاع الخاص بتلقيح فريقه تحت إشراف ​وزارة الصحة​ لتخفيف العبء عن الوزارة، محذرا من التقاعس عن سرعة تطعيم الأطقم الطبية، مشيرا إلى أنه وبحال بقي الوضع كما هو، لن تكون هناك مناعة جماعية قبل سنوات.