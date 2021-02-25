نقيب الأطباء اللبنانيين: مستعدون لتطعيم الأطقم الطبية ضد كورونا لوقف نزيف الوفيات

قال نقيب الأطباء اللبنانيين شرف أبو شرف، إن النقابة قادرة على تطعيم الأطقم الطبية خلال أسبوع واحد، لتقليل نسبة الوفيات من القطاع الطبي باعتباره الأكثر تضررا جراء انتشار فيروس كورونا.
وأوضح أبو شرف -في تصريحات نقلها موقع سبوتنك- "أن أكثر من 50% من الأطباء والصيادلة والممرضين والممرضات لم يتم تلقيحهم"، مشيرا إلى أن الوفيات بالقطاع الطبي شبه يومية باعتبارهم خط الدفاع الأول أمام الفيروس والأكثر تضررا جراء انتشار هذا الوباء العالمي.
ودعا أبو شرف لضرورة السماح للقطاع الخاص بتلقيح فريقه تحت إشراف وزارة الصحة لتخفيف العبء عن الوزارة، محذرا من التقاعس عن سرعة تطعيم الأطقم الطبية، مشيرا إلى أنه وبحال بقي الوضع كما هو، لن تكون هناك مناعة جماعية قبل سنوات.