 نقيب الأطباء اللبنانيين: مستعدون لتطعيم الأطقم الطبية ضد كورونا لوقف نزيف الوفيات - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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نقيب الأطباء اللبنانيين: مستعدون لتطعيم الأطقم الطبية ضد كورونا لوقف نزيف الوفيات

بيروت - أ ش أ:
نشر في: الخميس 25 فبراير 2021 - 3:06 م | آخر تحديث: الخميس 25 فبراير 2021 - 3:06 م

قال نقيب الأطباء اللبنانيين ​شرف أبو شرف،​ إن النقابة قادرة على تطعيم الأطقم الطبية خلال أسبوع واحد، لتقليل نسبة الوفيات من القطاع الطبي باعتباره الأكثر تضررا جراء انتشار فيروس كورونا.

وأوضح أبو شرف -في تصريحات نقلها موقع سبوتنك- "أن أكثر من 50% من الأطباء والصيادلة والممرضين والممرضات لم يتم تلقيحهم"، مشيرا إلى أن ال​وفيات​ بالقطاع الطبي شبه يومية باعتبارهم خط الدفاع الأول أمام الفيروس والأكثر تضررا جراء انتشار هذا الوباء العالمي.

ودعا أبو شرف لضرورة السماح للقطاع الخاص بتلقيح فريقه تحت إشراف ​وزارة الصحة​ لتخفيف العبء عن الوزارة، محذرا من التقاعس عن سرعة تطعيم الأطقم الطبية، مشيرا إلى أنه وبحال بقي الوضع كما هو، لن تكون هناك مناعة جماعية قبل سنوات.

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