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روسيا تسعى للمشاركة بفعالية للتحضير لحوار الطاقة للأمم المتحدة في 2021

روسيا
روسيا
أ ش أ
نشر في: الخميس 25 فبراير 2021 - 6:14 م | آخر تحديث: الخميس 25 فبراير 2021 - 6:14 م

قال نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري تشوماكوف، إن بلاده تسعى للمشاركة بفعالية في التحضير لإجراء حوار حول الطاقة داخل المنظمة، والذي من المقرر عقده في سبتمبر 2021.

وأضاف تشوماكوف، في تصريحات صحفية أوردتها وكالة أنباء (سبوتنيك) اليوم الخميس، "من المقرر إجراء حوار حول الطاقة في سبتمبر بموجب تفويض من الجمعية العامة.. سيعقد على هامش فعاليات ستنظم على مستوى رفيع، وبطبيعة الحال، ستتم مناقشة الدور المتزايد لمصادر الطاقة المتجددة.. وستكون روسيا مشاركًا نشطًا في التحضير لحوار الطاقة هذا".

وأشار إلى أنه من المهم مناقشة، ليس فقط الانتقال إلى مصادر طاقة جديدة ومعايير استخدام مصادر الطاقة غير التقليدية، بل ومن المهم أيضًا، من وجهة نظر الأمم المتحدة ومن وجهة نظر سياسية، مناقشة الوصول للحصول على طاقة ميسورة التكلفة، لأن هذه القضية ملحة للغاية.

واختتم قوله إن مشكلة الحصول على الطاقة بأسعار معقولة معترف بها في أجندة 2030، أجندة التنمية المستدامة لتعزيز تنمية البلدان الفقيرة، لمساعدة حوالي 2 مليار شخصًا ليس لديهم حتى القدرة على الطهي بالغاز أو الكهرباء.

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