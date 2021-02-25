الزعيم الكوري الشمالي يدعو إلى تشديد الرقابة على المسئولين العسكريين

دعا الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون لدى ترأسه اجتماع اللجنة العسكرية المركزية إلى تشديد الرقابة على المسئولين العسكريين.

وفي اجتماع اللجنة العسكرية الموسع لحزب العمال الحاكم، شدد كيم على أهمية إرساء "نظام أخلاقي ثوري" خاصة بين جيل الشباب، بحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية عن كيم قوله في إشارة إلى الجيش الشعبي "إن إرساء الانضباط الأخلاقي الثوري داخل الجيش الشعبي الكوري ليس مجرد مسألة فنية، ولكنه قضية مصيرية تتعلق بوجود الجيش الشعبي الكوري والنجاح أو الفشل في بناء الجيش والأنشطة العسكرية".

كما دعا كيم إلى تكثيف التثقيف والرقابة لضمان أن يكون لدى قادة الجيل الجديد الوعي السياسي السليم ووجهة النظر الأخلاقية، وناقش الاجتماع سلسلة من أوجه القصور التي كشفت عنها الأنشطة العسكرية والسياسية والحياة الأخلاقية لضباط الجيش الشعبي الكوري، وتم فصل و تعيين العديد من كبار القادة في الاجتماع.