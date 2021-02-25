إطلاق حملة إعلامية ضخمة للتوعية بأهمية التطعيم ضد كورونا في أمريكا

تنطلق في الولايات المتحدة، اليوم الخميس، حملة إعلامية ضخمة للتوعية بأهمية التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد.

وتقدم الحملة إجابات على الأسئلة المتعلقة باللقاحات المتاحة وأهمية الحصول على المناعة ضد الفيروس كمطلب أساسي لاستئناف الحياة الطبيعية.

وتحمل الحملة شعار "القرار لك"، وتشمل إعلانات يتم بثها عبر مختلف شبكات التلفزيون والإذاعة ووسائل التواصل الاجتماعي، باللغتين الإنجليزية والإسبانية، بمشاركة والت ديزني وفيسبوك وسبوتفاي تكنولوجي وجوجل ويوتيوب.

وتقود هذه المبادرة التي تبلغ قيمة ميزانيتها 52 مليون دولار مجلس الإعلان الأمريكي ومبادرة "تعاون كوفيد" بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

ووفقا لمجلس الإعلان الأمريكي، وهو منظمة غير ربحية، فإن حوالي 40% فقط من الأمريكيين من ذوي الأصول الإفريقية واللاتينية يقولون إنهم يثقون في الحصول على كمية كافية من المعلومات لاتخاذ قرار بشأن تناول اللقاح، مقابل 60% من إجمالي سكان الولايات المتحدة.

وستطرح الإعلانات التجارية للحملة جميع الأسئلة الشائعة عن لقاحات كورونا، وستدعو الجمهور إلى الدخول إلى موقع الإنترنت الخاص بالرد على الاستفسارات الخاصة باللقاحات في الولايات المتحدة والذي يديره مركز الوقاية ومكافحة الأمراض الأمريكي.

كما ستشدد الإعلانات على أن عودة الناس إلى الحياة الطبيعية وإلى المناسبات التي يفتقدونها، بشدة مثل حفلات أعياد الميلاد والزفاف، ستبدأ بالحصول على اللقاح.