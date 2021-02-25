حماس تفرج عن 45 معتقلا أمنيا في غزة تعزيزا لأجواء إجراء الانتخابات العامة



أعلنت وزارة الداخلية التابعة لحركة حماس في غزة، اليوم الخميس، الإفراج عن 45 معتقلا "أمنيا" في القطاع بهدف "تعزيز الأجواء الداخلية لإجراء الانتخابات العامة".



وذكر بيان صادر عن الوزارة أنه تمت دراسة ملفات عدد من السجناء المحكومين والموقوفين على خلفية قضايا أمنية وإنهاء ملفات 45 محكوما وموقوفا والإفراج عنهم صباح اليوم.



وبحسب البيان، فإن "كل القضايا التي تمت معالجتها هي قضايا جنائية أمنية، ولا علاقة لها بالنشاط السياسي أو الحزبي، أو التعبير عن الرأي".



وقبل أيام طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، حماس، بالإفراج عن أكثر من 80 معتقلا "سياسيا" في قطاع غزة ضمن اتفاق تعزيز الحريات العامة قبيل إجراء الانتخابات العامة المقررة في مايو المقبل.