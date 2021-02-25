مفوضية الانتخابات العراقية: تمديد فترة تسجيل التحالفات السياسية حتى 1 مايو



أعلنت مفوضية الانتخابات بالعراق تمديد فترة تسجيل التحالفات السياسية والمرشحين الراغبين بالمشاركة في انتخابات مجلس النواب حتى 1 مايو القادم.



وذكرت المفوضية، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" اليوم الخميس، أنها قررت التمديد إيمانًا منها بضرورة إفساح المجال أمام المرشحين من التحالفات والأحزاب الجديدة للمشاركة في هذا الاستحقاق المهم.



وأوضحت أن هذا التمديد يُعد الأخير ويأتي في سياق توفير الظروف المناسبة والمجال الكافي أمام المرشحين على اختلاف توجهاتهم؛ ولا ينبغي الطعن به أو تأويله على أنه استجابة لضغوط الكيانات والأحزاب السياسية.



وأشارت إلى أنها بإدارتها الحالية وجميع كوادرها في محافظات العراق كافة، حددت بوضوح مسارات العملية الانتخابية المقبلة وفق اعتبارات فنية بحتة، وبالنظر إلى معطيات الواقع العراقي الحساس منذ أكثر من عام، وبناءً على معاينة دقيقة لمخرجات خاضت فيها طويلًا مع بعثة الأمم المتحدة في العراق، بشأن آخر ما تم التوصل إليه من استخدام للتقنيات في تقليل المدد المطلوبة لإنجاز العملية الانتخابية، استعدادًا للحدث الانتخابي المرتقب في 10 أكتوبر القادم.