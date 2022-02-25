خسائر مالية كبيرة لـ يوفنتوس بسبب كورونا

تكبد يوفنتوس خسائر أكبر في النصف الأول من العام المالي 2021-2022 حيث حصل عملاق كرة القدم الإيطالي على أموال أقل مقابل حقوق البث التلفزيوني والإذاعي وظلت الجماهير محدودة بسبب جائحة فيروس كورونا.

وسجل النادي، الذي تسيطر عليه شركة قابضة تابعة لعائلة أنييلي، خسارة قدرها 119 مليون يورو (133 مليون دولار) في الأشهر الستة المنتهية في 31 ديسمبر، مقارنة بخسارة قدرها 113.7 مليون يورو في الفترة ذاتها من العام السابق.

وانخفضت إيرادات التشغيل بواقع 13.6% إلى 223 مليون يورو، ويرجع ذلك جزئياً إلى ضعف الدخل من الحقوق الإعلامية مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق عندما أقيمت المزيد من المباريات.

وقال يوفنتوس إنه يتوقع إنهاء العام المالي الحالي بخسارة كبيرة أخرى بعدما سجل عجزاً قياسياً بلغ 209 ملايين يورو في العام السابق.

ويحتل الفريق حالياً المركز الرابع في دوري الدرجة الأولى الإيطالي ويلعب أيضاً في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.