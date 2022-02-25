كريستيانو رونالدو يثير الشكوك مجددا برسالة جديدة

أثار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، الشكوك مجدداً حول بقائه في صفوف قلعة "أولد ترافورد"، وذلك برسالة جديدة بعثها لـ جماهير "الشياطين الحمر"، واصفا اياه بالوطن.

وتعادل مانشستر يونايتد، أمام أتلتيكو مدريد، بهدف لكل فريق، على ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، ليتأجل حسم الصعود لدور الـ8 إلى مباراة الإياب التي ستقام على ملعب "أولد ترافورد".

وكتب رونالدو، عبر حسابه الشخصي على "انستجرام"، رسالة قائلا: "دائما ما تكون العودة إلى مدريد شعورا رائعا، إنها واحدة من المدن القليلة في العالم التي تعلمت أن أطلق عليها الوطن".

وجاءت رسالة رونالدو، بعد مواجهة أتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد، والتي أقيمت على في العاصمة الإسبانية، مدريد، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وتطرق للحديث عن المباراة بقوله: "المشاعر رائعة، اللاعبون رائعون، مباراة رائعة، هذه بطولة دوري أبطال أوروبا! أم كل مسابقات الأندية، الآن لدينا الفرصة لحسم المواجهة على ملعبنا، لنظهر للجميع سبب كون أولد ترافورد مسرح الأحلام، أخيرا وليس آخرا، بفضل مشجعينا الرائعين، حضوركم يجعلنا أقوى، ومعا سنمضي قدما! هيا أيها الشياطين".