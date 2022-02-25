قالت الأمم المتحدة، إنّ نحو 100 ألف شخص نزحوا من منازلهم داخل أوكرانيا فيما غادرها آلاف آخرون إلى الخارج، بسبب الهجوم العسكري الروسي.

وصرّحت شابيا مانتو متحدثة باسم المفوضية العليا للاجئين في المنظمة الدولية، لوكالة الصحافة الفرنسية: "نعتقد أن نحو 100 ألف شخص اضطروا إلى مغادرة منازلهم والنزوح داخل البلاد، وأن آلافاً عدة عبروا الحدود الدولية".

في سياق عسكري، قال مسؤول دفاعي أمريكي كبير إنّ القوات الروسية تحرز تقدما صوب العاصمة الأوكرانية كييف في حين تواصل موسكو دفع تعزيزات عسكرية إلى داخل أوكرانيا.

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن روسيا أطلقت حتى الآن أكثر من 160 صاروخا على أهداف أوكرانية، مشيرا إلى أنه لا دليل على أن القوات الروسية استولت على أوديسا أو أنها تهاجمها.

بدورة، أفاد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، بأنّ نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن أخبره أن الولايات المتحدة تخطط لتسليم أسلحة دفاعية جديدة إلى أوكرانيا.

وقال كوليبا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الخميس، إنّ هذا الأمر جاء في مكالمة مع الوزير بلينكن حول سبل وقف "الحرب الروسية ضد أوكرانيا".