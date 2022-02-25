ناشطون حقوقيون: اعتقال أكثر من 850 روسيا في احتجاجات على غزو أوكرانيا

جرى إلقاء القبض على أكثر من 850 شخصا خلال مظاهرات مناهضة للحرب، في العديد من المدن الروسية احتجاجا على غزو أوكرانيا المجاورة، حسبما أفاد ناشطون في مجال الحقوق المدنية.

وسجل موقع "أو في دي إنفو" الالكتروني للحقوق المدنية اندلاع احتجاجات في نحو 44 مدينة روسية مساء اليوم الخميس، على الرغم من فرض حظر على تنظيم المظاهرات وتهديدات بعقوبات قاسية.

وفي العاصمة الروسية موسكو، ردد نحو ألف شخص هتاف "لا للحرب" في ساحة بوشكين بقلب المدينة. ويشعر الكثير من الروس بارتباط وثيق بالأوكرانيين، إذ أن لدى كثيرين منهم روابط أسرية في أوكرانيا.

وبكى كثير من المتظاهرين وهم يرون غزو بلادهم لأوكرانيا بأوامر من الرئيس فلاديمير بوتين.

وهذه أكبر احتجاجات في روسيا منذ مطلع العام الماضي، عندما ألقي القبض على المعارض الروسي ألكسي نافالني في موسكو بعد عودته من ألمانيا.

وقال نافالني، السجين حاليا والذي يواجه حكما بالسجن 15 عاما في محاكمة جديدة مثيرة للجدل: "أنا ضد الحرب". وقال إن الهجوم على أوكرانيا قتل للأشقاء، وإجرام.

وشدد في المحكمة اليوم الخميس بالقول إن "عصابة الكرملين أطلقت العنان لذلك، بحيث يستطعيون مواصلة السرقة. إنهم يقتلون من أجل السرقة".

ونشر موقع "أو في دي إنفو" صورا على منصة تليجرام للتواصل الاجتماعي لأفراد يحملون لوحات يعلنون فيها تضامنهم مع أوكرانيا، سواء بشكل فردي أو في مجموعات صغيرة.

وأطلع شهود عيان على احتجاجات موسكو، وكالة الأنباء الألمانية (د..ب.أ) مقاطع فيديو لأعمال عنف ترتكبها قوات أمن بزيها الرسمي ضد المتظاهرين. وتعرض البعض للضرب دون سبب.

كانت السلطات الروسية أصدرت في وقت سابق تحذيرا شديدا بعدم تنظيم احتجاجات، وهددت بإجراء اعتقالات.