كشف مصدر داخل إدارة بيراميدز، عن موقف التونسي فخر الدين بن يوسف، مهاجم الفريق، من عدم المشاركة في المباريات خلال الفترة الماضية.

وأكد المصدر الذي رفض ذكر اسمه، في تصريحات لـ "الشروق": "القصة بدأت برحيل فخر الدين إلى تونس بعد أذن مسبق من الجهاز الفني باستكمال علاجه من الإصابة في تونس، عقب بطولة كأس العرب، إلا أن الإدارة تواصلت مع اللاعب أكثر من مرة، للعودة للمشاركة مع الفريق في كأس الرابطة، ولكن دون جدوى ليستمر غيابه رغم عدم تواجده مع (نسور قرطاج) في كأس الأمم الإفريقية".

وأضاف: "تجددت إصابة اللاعب بشد في العضلة الخلفية من الدرجة الثانية، وذلك قبل عودته للمشاركة في المباريات مع الفريق، ولم يقدم التونسي حتى الآن ما يشفع له للاستمرار داخل الفريق".

وشدد: "إيهاب جلال طلب من عمرو بسيوني، مدير التعاقدات بالبحث عن عروض لإعارة اللاعب خلال الموسم المقبل، في ظل عدم الاعتماد عليه بعد التعاقد مع الجنوب إفريقي لاكاي".

وواصل المصدر: "اللاعب أصبح خارج حسابات إيهاب جلال، رغم اقتراب شفاءه من الإصابة وعودته للمشاركة في التدريبات خلال أسبوعين".

ونفى المصدر، ما يتردد حول وجود أزمة بين ممدوح عيد، الرئيس التنفيذي للنادي والمهاجم التونسي، مؤكدًا أن الأمر بالكامل في يد إيهاب جلال المدير الفني.