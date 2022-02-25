قال الفنان علي الحجار، إن رصيده الغنائي منذ بداية مشواره الفني، وصل إلى 3 آلاف أغنية، لافتًا إلى أنه كان محظوظا كي يبدأ مشواره الفني مع بليغ حمدي.

وأضاف خلال برنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع عبر فضائية «CBC»، مساء الخميس، أنه رصيد هذا الأغاني شمل تترات أغاني المسلسلات التي أداها، والأغنيات القصيرة بداخل الأعمال نفسها، لأن كل أغنية منهم لها ملحن ومؤلف ومهندس صوت وستوديو لصنعها.

وأوضح، أنه حصل على جائزة «السلطان قابوس»، حيث إنهم حسبوا جميع الأغاني التي غناها، ومن ضمنها تترات المسلسلات والأغنيات بداخل المسلسلات، ليصل العدد إلى 3 آلاف أغنية.

وأشار إلى أنه تورط في الوقت الحالي في عدم النزول إلى الشعراء الصغار بسبب تعاونه مع كبار الشعراء والملحنين، قائلًا: « عشان الناس متفتكرش اللي وصلتله ده عبقرية مني، أنا كنت محظوظ، لأن بدايتي كانت بليغ حمدي، يشوفني في الموسيقى العربية فيقدمني، واللي يكتبلي عبدالرحيم منصور، وفي نفس السنة يكتب لي فؤاد حداد في فيلم المغنواتي، فيجري ورايا صلاح جاهين ويوافق إني أغنيله الرباعيات».

واستكمل، أنه استمر البحث عنه في الوسط الفني، قائلًا: «بدأ يجري ورايا الخال عبدالرحمن الأبنودي والشاعر سيد حجاب، فيدوني الأيام والنديم وقال البحر والرحاية ومتمنعوش الصادقين عن صدقهم، وغيرهم مثل عمار الشريعي سيد مكاوي والموجي وعمر خيرة وآسر عبدالرحمن وآخرين، فكل ده حصل لأني بالصدفة في الأول "دخلت كبير" وراكب حصان أبيض».

يذكر أن، آخر أعمال علي الحجار، هي أغنية اشتقنالك؛ التي طرحها رمضان الماضي، وهي من كلمات النجم صلاح عبد الله، ولحن شقيقه الراحل أحمد الحجار.