تحدث الفنان أحمد عزمي، مع النجم صلاح عبدالله خلال مكالمة هاتفية، قائلا: «أنا مكسوف منك.. عشان عارف غلاوتي عندك»، ردًا على سؤال الأخير: «انت فين يابني».

وأضاف، في لقاء ببرنامج «كلام الناس»، الذي يعرض عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الخميس، في كلمته للفنان صلاح عبدالله: «ربنا يخليك ليا يا بابا ومتحرمش منك أبدا.. أستاذي وأبويا»، ذاكرًا أنه تعلم الكثير من «عبدالله» خلال العمل معه.

وأكد عزمي، أن الفنان صلاح عبدالله ممتع في عمله والحياة بشكل عام، حتى الجلوس بجانبه فقط ممتع، ليدعمه الأخير: «انت حلو أوي والدقن شكله حلو جدا.. وعندي ثقة فيك».