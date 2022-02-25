 يحيى خالد يتألق.. برشلونة يفوز على فيزبريم في دوري أبطال أوروبا لكرة اليد - بوابة الشروق
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يحيى خالد يتألق.. برشلونة يفوز على فيزبريم في دوري أبطال أوروبا لكرة اليد

الشروق
نشر في: الجمعة 25 فبراير 2022 - 2:25 ص | آخر تحديث: الجمعة 25 فبراير 2022 - 3:07 ص

فاز فريق برشلونة الإسباني، على فيزبريم المجري، في الجولة الـ 12 من مسابقة دوري أبطال أوروبا، لكرة اليد، مساء أمس، في لقاء شهد مشاركة قوية من قبل الثنائي المصري علي زين ويحيى خالد.

وتفوق برشلونة بنتيجة 35-30، بعدما انتهى الشوط الأول بالتعادل 13-13 بين الفريقين، ليرفع رصيد الأول لـ16 نقطة في المركز الثاني، بعدما حقق الفوز الثالث في آخر 4 مباريات، بينما توقف رصيد فيزبريم عند النقطة الـ13 في المركز الثالث.

ولم يسجل علي زين، (لاعب برشلونة) أي هدف في المباراة، فيما كان يحيى خالد أكثر من سجل لفريق (فيزبريم) برصيد 7 أهداف في الدقائق 4-10-18-26-50-51-56 من أصل 9 تسديدات.

وتقسم فرق البطولة إلى مجموعتين، تضم كل مجموعة 8 فرق.

ويتأهل أصحاب المركز الأول والثاني مباشرة إلى ربع النهائي، بينما يتأهل الفرق من المركز الثالث إلى السادس إلى الملحق.


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