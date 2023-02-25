ختام الدورة التدريبية للتثقيف المالي لـ40 سيدة من قرية مغيزل بكفر الشيخ

شهدت قرية برج مغيزل مركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، ختام الدورة التدريبية للتثقيف المالي، وذلك في إطار مشروع تنمية الأسرة المصرية.

ويأتي ذلك تنفيذاً لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة"، برعاية اللواء جمال نور الدين، المحافظ، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، وإشراف الدكتورة أماني شاكر، مقررة فرع القومي للمرأة بكفر الشيخ.

من جانها قالت الدكتورة أماني شاكر، مقررة فرع المجلس القومي بكفر الشيخ، إن الدورة استمرت 5 أيام، واستهدفت 40 سيدة من قرية برج مغيزل، لتمكين سيدات القرى المبادرة اقتصادياً.

ولفتت شاكر، إلى أن فرع المجلس نظم 22 دورة بقرى مركز مطوبس، مشيرة إلى أن البرنامج التدريبي يهدف إلى توعية وتثقيف السيدات بجميع الأمور المالية والاقتصادية المطلوبة في حياتهن اليومية، والتي تمكنهن من إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.

ويشتمل البرنامج على تدريس الدليل التدريبي "التعامل الرشيد مع أموالي"، وهو أحد الأدلة التدريبية الدولية المعتمدة من المجلس والصادرة عن منظمة العمل الدولية.

وقالت إن البرنامج يتضمن عدة موضوعات منها "تحديد الأهداف المالية، وكيفية تحقيق التوازن بين الاحتياجات والرغبات، والتعرف على أساليب الادخار المختلفة واختيار الأنسب منها، بالإضافة إلى كيفية استخدام طرق الدفع و منتجات تحويل الأموال، وكيفية التعامل مع المؤسسات المالية وإدارة المخاطر، وخدمات التأمين".