أمريكا وإيطاليا تبحثان الجهود المشتركة لمساعدة أوكرانيا

بحثت الولايات المتحدة وإيطاليا الجهود المشتركة لمساعدة أوكرانيا في الدفاع عن النفس ودعم الشعب الأوكراني.

جاء ذلك، حسب ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان عبر موقعها الإلكتروني، اليوم السبت خلال لقاء وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظيره الإيطالي أنطونيو تاجاني في نيويورك على هامش جلسة مجلس الأمن الدولي بمناسبة الذكرى السنوية الأولى للأزمة الروسية في أوكرانيا.

ومن جهته، أعرب بلينكن عن تقديره لدور إيطاليا القيادي في تقديم مجموعة من المساعدات لأوكرانيا، بما في ذلك استضافة أكثر من 173 ألف لاجئ أوكراني، وكذلك مساهماتها في إرساء السلام والأمن في إفريقيا والبحر المتوسط.