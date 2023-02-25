الصربي يانكوفيتش مدربا جديدا للمنتخب الصيني

أعلن الاتحاد الصيني لكرة القدم، عن تعيين الصربي ألكسندر يانكوفيتش - 50 عاما - مديرا فنيا جديدا للمنتخب الصيني.

وأوضح الاتحاد أن يانكوفيتش سيتولى إعداد الفريق لكل من بطولة كأس آسيا 2023 وتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وكان يانكوفيتش مدربا للمنتخب الصيني للشباب (تحت 19 عاما) منذ 2018 ثم تولى تدريب منتخب الشباب (تحت 21 عاما) في 2020 استعدادا لدورة الألعاب الآسيوية المقررة في مدينة هانجتشو الصينية، والتي تأجلت حتى سبتمبر وأكتوبر المقبلين بسبب جائحة كورونا.

وكان الاتحاد الصيني أسند بعض المهام التدريبية بالمنتخب الصيني إلى يانكوفيتش في العام الماضي.

وبدأ يانكوفيتش مسيرته الكروية كلاعب شاب في ريد ستار بلجراد الصربي، كما لعب في أستراليا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، قبل اعتزاله وهو في الثامنة والعشرين من عمره بسبب إصابة في الركبة، وبدأ يانكوفيتش بعدها مسيرته التدريبية.

ويتولى يانكوفيتش تدريب المنتخب الصيني خلفا للمدرب شياو بينج، الذي لم يحقق نجاحا كبيرا مع الفريق، وفشل في التأهل لكأس العالم 2022 بقطر.