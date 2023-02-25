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قال الإعلامي عمرو أديب، إن مزاج المصريين دائما ما يميل إلى الدجاج الحية وليس المجمدة.

وأضاف خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة،: «حصل ظرف ما والفراخ دي مبقتش في المتناول فالدولة استوردت من البرازيل.. وفرق السعر بيوصل لـ30 جنيها.. إنتو ليه بقى بتكرهوا الناس في نعمة ربنا».

وتابع: «الضرورات تبيح المجمدات وبلاش العنصرية الدجاجية اللي إنتو عايشين فيهها دي».

وأوضح أنه لامس إقبالا من المواطنين على الدجاج المُجمدة، قائلا: «فيه ناس فرحانة بالفرخة دي وبعتوا يسألوني هي بتتباع فين.. اللي معترض ده يسيب الناس تاكل وتتنبسط».

وتابع: «هو إنت متخيل إن كل الفراخ اللي بتاكلها جاية من الفيوم.. ولا كل فرخة بتاكلها هي جاية قبلها بيوم».

وشدّد أنه لا يمانع شخصيا في تناول هذه الدجاج، قائلا: «طالما الفرخة نظيفة ومش فاسدة ومذبوحة طبقا للشريعة الإسلامية يبقى معنديش فيها أي مشكلة».

وأشار إلى أن هناك أزمة اقتصادية قائمة ويجب التعامل معها، موضحا أن المشكلة لم تعد في تضخم الدولار بقدر ما أصبحت تكمن في تضخم السلع الرئيسية.

ونوه بأن الدولة تتحرك للتعامل مع الأزمة لتوفير سلع أساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، لا سيما أن الأزمة قد تستمر لعدة أشهر.