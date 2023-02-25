رئيس مجلس الشورى السعودي يصحح تفسير آية قرآنية تلاها رئيس مجلس النواب الأردني

عقب رئيس الوفد السعودي في مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي في بغداد، عبد الله آل الشيخ، على مقدمة كلمة رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي، التي تضمنت آية قرآنية تلاها الصفدي.



وعقّب رئيس الوفد السعودي وهو رئيس "مجلس الشورى" بعد نهاية كلمته بمداخلة توضيحية منه، لتأكيد أن المقصود في الآية الكريمة، هي مكة المكرمة، وليس العراق، بحسب صحيفة "عكاظ"السعودية.



وقال آل الشيخ في مداخلته: "إيضاح للآية الكريمة، قوله تعالى «ربّ اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر»، هذه الآية وردت في سورة البقرة (الآية 126)، ووردت أيضا في سورة إبراهيم بقوله تعالى: «ربّ اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبنيّ أن نعبد الأصنام» في سورة إبراهيم (الآية 35)، والمقصود بالبلد مكة المكرمة، وكذلك الآية الأخرى في قوله تعالى: «رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم» وردت في سورة إبراهيم (الآية 37)، وكلها تنص على أن المقصود بها هي مكة المكرمة.



تجدر الإشارة إلى أن مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي بدورته الـ34، تجرى أعماله في العاصمة العراقية بغداد.