قال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للفلك والبحوث الجيوفيزيقية، إن مصر تسجل زلازل بشكل يومي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «المصري أفندي» عبر شاشة «المحور»، مساء الجمعة، أن 90% من هذه الزلازل لا يشعر بها المواطنون، لكن يتم رصدها وتسجيلها عبر الموقع الإلكتروني للشبكة القومية للزلازل.

وأوضح أن بعضا من هذه الزلازل يتم الشعور بها، كما حدث في الساعات الأولى من صباح فجر الجمعة، حيث ضرب زلزال منطقة قرب شمال السويس بمسافة عشرة كيلو مترات.

ونوه بأن زلزالا آخر ضرب خليج العقبة، لكن لم يشعر به أحد في هذه المنطقة، غير أنه نوه بأنه تم رفع بيانات هذا الزلزال بكل شفافية على موقع الشبكة القومية للزلازل.

ووجه رسالة لكل مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي: «قبل الإساءة والخوض في أعراض الناس.. يجب تحري الدقة ومعرفة المعلومة».

وأشار إلى أن أحد المواقع الإلكترونية نشر خبرا زعم فيه حدوث ثلاثة زلازل، تبقى قوة أحدها تسع درجات على مقياس ريختر، معقبا: «مش عارف الموقع ده سجله إزاي ومين اللي شعر به أصلا».

ونوه بأن المعهد يعاني من نقص عدد العاملين، وهو ما يضاعف من أعباء رصد الزلازل والهزات الأرضية، متابعا: «مش هنفضل نرد على الناس.. اللي يسيء يسيء».

وحذر من أن بعض وسائل الإعلام تستضيف أشخاصا وصفهم بأنهم لا علاقة لهم بمجال الزلازل، متابعا: «كلهم بيفتوا.. اللي يربطها بالنجوم واللي يربطها بالسدود وحاجات ليس لها أساس من الصحة».

وفجر الجمعة، سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية وقوع هزة أرضية على بعد 27 كيلومترا شمالي السويس، شعرت به عدة محافظات.

وقال المعهد القومي، إن قوة الزلزال بلغت 4.1 درجة على مقياس ريختر وبعمق 10 كليومترات.