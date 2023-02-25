محافظ أسيوط يناقش الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بالمهندس حاتم مختار رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بأسيوط، والمهندس عمر سيف النصر مدير عام الري؛ لمناقشة أعمال تطهير مخرات السيول وإزالة التعديات والموقف التنفيذي للمشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع، والذي يجرى تنفيذه بقرى ومراكز المحافظة، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك في إطار خطة الدولة لتأهيل وتبطين المجاري المائية؛ حفاظاً على مياه الري والعمل على وصولها لنهايات الترع لري الأراضي الزراعية.

وجه محافظ أسيوط خلال اللقاء مسئولي الموارد المائية والري بالمحافظة، بتكثيف حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بالتنسيق مع الجهات التنفيذية، ومتابعة أعمال تطهير مخرات السيول والتأكد من جاهزيتها واتخاذ الإجراءات الاستباقية اللازمة تحسبًا لأي طاري، بالإضافة إلى متابعة حالة المصارف والمجاري المائية بنطاق المحافظة، من حيث حالة التطهيرات ومناسيب المياه بها ورفع وإزالة أي مخلفات أو تعديات على أراضي أملاك الدولة أولاً بأول، من أكوام الحشائش والبوص والهيش وغيرها؛ للحفاظ على البيئة والنظافة العامة.

كما ناقش محافظ أسيوط، الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع، والذي يجرى تنفيذه بقرى ومراكز المحافظة، لافتا إلى متابعته الميدانية والمستمرة للأعمال التي يجرى تنفيذها على أرض الواقع بقرى ومراكز المحافظة، مؤكدا أنه يجرى العمل في المرحلة الثانية للمشروع القومي لتبطين الترع بقرى ومراكز المحافظة، حيث يبلغ إجمالي الترع الجاري تبطينها 353 ترعة، منهم 226 ترعة ضمن المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع بإجمالي أطوال 550.686 كيلومتر بتكلفة إجمالية تقارب 2 مليار جنيه، تم الانتهاء من 307.945 كيلومتر، كما يجرى تأهيل وتبطين 114 ترعة بإجمالي 41 عملية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والمشروع القومي لتطوير الريف المصري بإجمالي أطوال 364.12 كيلومتر بتكلفة تبلغ 733 مليونا، بنسبة تنفيذ تعدت 60%، مضيفا أن المرحلة الثانية من المشروع القومي تستهدف تبطين الترع بأطوال 850 كيلومترا بتكلفة 2.5 مليار جنيه، بدأت من يوليو 2022 وتنتهي في 2025 لمدة 3 سنوات، مشيراً إلى أهمية المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع الذي تنفذه الدولة متمثلة في وزارة الري والموارد المائية.