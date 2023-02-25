 مقتل 3 أشخاص جراء تصادم بين سيارة وحافلة على طريق بالنمسا - بوابة الشروق
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مقتل 3 أشخاص جراء تصادم بين سيارة وحافلة على طريق بالنمسا

(د ب أ)
نشر في: السبت 25 فبراير 2023 - 10:42 م | آخر تحديث: السبت 25 فبراير 2023 - 10:42 م
أودى حادث سير بحياة ثلاثة أشخاص في طقس شتوي بممر جريسن جنوب مدينة سالزبورج النمساوية.

وأفادت الشرطة، بأن امرأتين ورجل من المجر لقوا حتفهم عندما اصطدمت سيارتهم بحافلة للنقل العام على الطريق السريع المغطى بالثلوج.

وتوفيت الراكبتان في السيارة في مكان الحادث، وتم نقل السائق إلى المستشفى لكنه لم ينج من إصاباته.

كما أصيب سائق الحافلة، وكانت الحافلة خالية من الركاب وقت وقوع الحادث.

ووقع الحادث صباح اليوم السبت، في حوالي الساعة 8 صباحا.

وتعين إغلاق الطريق لمدة ست ساعات بسبب عملية الإنقاذ الصعبة.

وانقلبت الحافلة أمام نفق بيرجيسل في انسبروك لأسباب لم تكن معروفة حينها.

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