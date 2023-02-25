طائرة مساعدات إماراتية تصل مطار اللاذقية على متنها 8 سيارات إسعاف

وصلت طائرة مساعدات إماراتية اليوم السبت إلى مطار اللاذقية السوري تحمل على متنها 8 سيارات إسعاف.

وأكد مدير مطار اللاذقية السوري زيادة الطويل ـ في تصريح خاص للتلفزيون الرسمي السوري ـ إن المطار استقبل 77 طائرة مساعدات منذ وقوع الزلزال الذي ضرب البلاد مؤخرا، موضحا أن عدد الطائرات الإماراتية التي وصلت إلى المطار 43 طائرة مساعدات.

وأضاف أنه ستصل طائرة مساعدات إماراتية أخرى تحمل على متنها سيارتي إسعاف، ليصبح الإجمالي 10 سيارات إسعاف مقدمة من دول الإمارات العربية الشقيقة.

ومن جهته، أكد رئيس الفريق الطبي الإماراتي أنه بناء على تعليمات رئيس دولة الإمارات العربية محمد بن زايد تم إهداء دولة سوريا الشقيقة 10 سيارات إسعاف ومواد طبية عاجلة، وذلك ضمن عمليات الفارس الشهم 2، مضيفا أن الدفعة الأولى من سيارات الإسعاف وصلت إلى مطار اللاذقية، والدفعة الاخرى سوف تهبط بعد قليل في المطار اللاذقية وذلك دعما للأشقاء السوريين في محنتهم التي خلفها الزلزال.