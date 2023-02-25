 انتصار: دوري في مسلسل ذات تعبني وكنت بروح البيت تعبانة وعصبية.. فيديو - بوابة الشروق
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انتصار: دوري في مسلسل ذات تعبني وكنت بروح البيت تعبانة وعصبية.. فيديو

انتصار
انتصار
خالد حسام الدين
نشر في: السبت 25 فبراير 2023 - 1:11 ص | آخر تحديث: السبت 25 فبراير 2023 - 1:11 ص

تحدثت الفنانة انتصار عن الأدوار التي قدمتها في أعمالها الفنية، وأرهقتها جسديا ونفسيا بعد تصويرها.

وقالت انتصار، ببرنامج سبوت لايت، المذاع عبر قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية شيرين سليمان: بقيت أروح البيت تعبانة ومنهكة وعصبية بسبب دوري في ذات، الست الكبيرة تعبلي وشي أوي لاني كنت بحط 3 ساعات مكياج على الوش عشان وشي يكرمش.


وتابعت إنتصار: بيبقى حمل تقيل عليا اني أقعد عايشة في الشخصية اللي عندها 80 سنة طول النهار، ولما بروح البيت ببقى عصبية.

وأضافت انتصار في برنامج سبوت لايت: فيلم واحد صفر تعبني جدا برضوا ورغم كدة خدت عليه جوائز كتير، وأكتر دور كوميدي كنت مبسوطة منه وأنا بعمله كان دوري في فيلم أهواك مع تامر حسني، وغادة عادل كوميديانا مستجيبة.

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