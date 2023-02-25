تحدث محمد بركات عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، عن مواجهة منتخب الشباب المرتقبة أمام السنغال، ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 20 عامًا.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب المصري للشباب نظيره السنغالي، على استاد القاهرة الدولي مساء اليوم السبت، في إطار الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة أمم إفريقيا.

وقال بركات في تصريحات تليفزيونية: «هناك تغييرات ستحدث في تشكيل منتخب الشباب أمام السنغال، وذلك من أجل الوصول لأفضل مستوى ممكن».

وأضاف: «للأسف منتخب الشباب يعاني من أزمة واضحة في إنهاء الفرص، ولكنه يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين قادرين على التأهل للدور القادم من البطولة».

وواصل بركات: «أطالب لاعبي منتخب الشباب بالقتال أمام السنغال في مباراة اليوم، وذلك من أجل العبور إلى الدور الثاني في البطولة الإفريقية».

وأتم: «يجب على لاعبي المنتخب الوطني للشباب التحلي بالروح في مواجهة السنغال، وذلك من أجل تحقيق نتيجة جيدة».