الشرطة الألمانية: 10 آلاف شخص يتظاهرون للمطالبة بإجراء مفاوضات من أجل أوكرانيا

قدرت شرطة برلين عدد المشاركين في المظاهرة التي نظمت اليوم السبت، للدعوة إلى إجراء مفاوضات مع روسيا بشأن الحرب في أوكرانيا، بما لا يقل عن عشرة آلاف شخص.



وأعلن ذلك متحدث باسم الشرطة اليوم السبت.



وقالت متحدثة باسم منظمي المظاهرة، إن العدد بلغ حوالي 50 ألف مشارك، مشيرة إلى أن العديد من البشر حضروا.



وكتبت الشرطة على موقع "تويتر"، بعد الظهر: "إن هناك بالفعل زحاما كبيرا في ساحة 18 مارس، ويستمر الناس في التدفق على المسيرة".



وفي غضون ذلك، امتنعت القطارات الداخلية، وقطارات الأنفاق عن التوقف عند محطة بوابة براندنبورج.



ودفعت الشرطة بحوالي 1400 جندي اليوم السبت، بسبب مظاهرات في وسط العاصمة لها صلة بسياق حرب أوكرانيا، ودعمتها شرطة ولاية ساكسونيا – أنهالت.



وأفادت متحدثة باسم الشرطة، أنه كانت هناك اشتباكات محدودة على هامش المظاهرة عند بوابة براندنبورج، وفوق ذلك دخلت مجموعة من اليساريين المعارضين في جدال حاد مع ناشر "مجلة كومباكت"، يورجن إلزاسر، بحسب ما قالته الشرطة.



ويصنف المكتب الاتحادي لحماية الدستور (أمن الدولة)، هذه المجلة على أنها ذات توجه يميني متطرف، مثبت بالأدلة.



ودعت السياسية اليسارية ساهرا فاجنكنيشت، والناشطة في مجال حقوق المرأة أليس شفارتسر، إلى التظاهر تحت شعار "التمرد من أجل السلام".



وكانت الاثنتان نشرتا قبل أسبوعين ما أسمتاه "بيان السلام"، دعتا فيه المستشار أولاف شولتس إلى "وقف التصعيد عبر تسليم الأسلحة إلى أوكرانيا"، وطالبتا بوقف إطلاق النار، وإجراء مفاوضات سلام مع روسيا.



وكان منتقدون اتهموا هاتين الشخصيتين بأنهما "ساذجتان".