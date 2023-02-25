قال سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة كريستيان برجر، إن مصر نموذج جيد للحوكمة الرشيدة، موضحًا أن الحوكمة الرشيدة تعني خلق بيئة مستقرة للمستثمرين، واحترام القانون.

وأضاف خلال تصريحات لفضائية «القاهرة الإخبارية»، مساء السبت، أن الحوكمة الجيدة تزيد من فرص وصول المستثمرين الأوروبيين إلى أي بلد في المنطقة، قائلًا إن امتلاك حوكمة قوية جاذبة للاستثمار، يعمل على تعزيز اقتصاد الدول.

وأشاد بدور المجتمع المدني في مصر ومساهماته العام الماضي، خلال قمة المناخ في شرم الشيخ «COP27»، لافتًا إلى إن الاتحاد الأوروبي كان حريصًا على المشاركة مع منظمات المجتمع المدني على مختلف المستويات.

ولفت إلى عقد أول قمة بين الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية عام 2019 في مصر، مشيرًا إلى أن الوثيقة الصادرة عن القمة، تحدد عددًا من المجالات التي يرغب الجانبان في العمل عليها.

وذكر أن الاتحاد الأوروبي يهتم بتحسين الاقتصاد، من خلال العمل على قضايا: المجتمع المدني، وحقوق الإنسان، والحوكمة، وتحقيق الاستقرار والأمن في مجال الطاقة، والالتزام بمواثيق الأمم المتحدة.