 عمدة إسطنبول يدعو لخطة استعداد للزلازل قيمتها مليارات من الدولارات - بوابة الشروق
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عمدة إسطنبول يدعو لخطة استعداد للزلازل قيمتها مليارات من الدولارات

د ب أ
نشر في: السبت 25 فبراير 2023 - 5:02 م | آخر تحديث: السبت 25 فبراير 2023 - 5:02 م
قال عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو، اليوم السبت، إن مدينة إسطنبول القريبة من خطوط صدع رئيسية، تحتاج إلى برنامج عمراني يقدر بـ"ما بين 30 مليار دولار إلى 40 مليار دولار" للاستعداد لأي زلزال كبير مرتقب.  

وقال إمام أوغلو، لمجلس علمي "المبلغ أكبر ثلاث مرات من الميزانية السنوية لمدينة إسطنبول ولكننا بحاجة لأن نكون مستعدين قبل وفات الأوان".

وكان تقرير قد أصدره مركز قانديلي لرصد الزلازل في 2021، بأن زلزالا محتملا بقوة 5ر7 درجة على مقياس ريختر سوف يضر بـ500 ألف مبنى يقطنها 2ر6 مليون شخص، أي نحو 40% من سكان المدينة.

وتقع مدينة إسطنبول الثقافية الصناعية التي يبلغ تعداد سكانها 15 مليون نسمة على طول خط الصدع الخطير في شمال الأناضول، وتسبب زلزال كبير في عام 1999 في منطقة مرمرة، بما في ذلك إسطنبول، في مقتل أكثر من 18 ألف شخص.

وأخلت إسطنبول مؤخرا نحو مئة مبنى مدرسة جراء مخاطر الإنشاء، وسوف يتم إعادة بناءها أو تقويتها.

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