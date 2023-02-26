ماكرون يعتزم زيارة الصين في أبريل وإقناع بكين بالضغط على روسيا بشأن الحرب

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يعتزم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السفر إلى الصين في بداية أبريل، مشيرا إلى أنه يرغب في إقناع الحكومة الصينية بالمساعدة في وقف الحرب في أوكرانيا وإحلال السلام.

وأدلى ماكرون بتصريحاته اليوم السبت على هامش زيارته لمعرض باريس الزراعي السنوي. وبثت قناة "بي إف إم تي في" الإخبارية تصريحاته.

وأضاف ماكرون أن السلام لا يمكن أن يحل إلا بإنهاء العدوان الروسي وسحب القوات واحترام السيادة الإقليمية والشعب الأوكراني.

وقدمت الصين وثيقة، في الذكرى الأولى للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أمس، تدعو فيها إلى وقف إطلاق النار وبدء المفاوضات، من بين أمور أخرى.

وشكك الدبلوماسيون الغربيون في الوثيقة وأصيبوا بالإحباط منها، حيث لم تشر الوثيقة المؤلفة من 12 نقطة إلى أي مبادرة جديدة.

ووصف مانوج كيوالراماني، الباحث في مركز الدراسات الدولية الاستراتيجية الأمريكي، الوثيقة بأنها "ضعيفة".

وانتقد هو وآخرون الصين باعتبارها مفاوضا غير محايد لكن كدولة موالية لروسيا.