نيجيريا تغلق الحدود البرية عشية الانتخابات

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أمرت السلطات النيجيرية، الجمعة، بإغلاق الحدود البرية للبلاد عشية الانتخابات الرئاسية والعامة.

وأصدر المراقب العام لدائرة الهجرة إيساه جيري، بيانا وجّه فيه بإغلاق الحدود البرية مع البلدان المجاورة للدولة الواقعة في غرب إفريقيا، النيجر وتشاد والكاميرون وبنين.

وقال جيري: "بهدف ضمان أن تكون الانتخابات حرة ونزيهة وخالية من الانحرافات، سيبدأ الإغلاق لمدة 24 ساعة من منتصف ليل السبت حتى الأحد".

وأضاف المسؤول النيجيري أنه "سيتم نشر الجيش عند نقاط العبور للدفاع عن البلاد من التهديدات خلال الانتخابات".

وأكد رئيس أركان الدفاع الجنرال لاكي إرابور، في تصريح صحفي، أن الجيش سيتعامل بحزم مع القوات التي تسعى للتدخل في الانتخابات.

كما حثّ جيش البلاد المواطنين على الإبلاغ عن أي سلوك مشبوه أو أعمال العنف من قبل أشخاص عديمي الضمير يسعون إلى تعطيل سير الانتخابات العامة السلمية في 2023.

واختتم المتنافسون في الاستحقاق الرئاسي والبرلماني مسيراتهم الانتخابية الثلاثاء.

ومن المتوقع أن يقوم حوالي 94 مليون ناخب باختيارهم من بين 18 مرشحًا للرئاسة، وفقًا لهيئة الانتخابات النيجيرية، اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات (INEC).

والخميس، قالت الشرطة إن مرشح حزب العمال المعارض لمجلس الشيوخ أويبو تشوكو قتل بالرصاص وأُحرقت جثته في هجوم مسلح.

والأربعاء، وقع ثمانية عشر مرشحا يتنافسون على الرئاسة النيجيرية اتفاق سلام بهدف تقبل نتيجة الانتخابات، بتنظيم من لجنة السلام الوطنية. -