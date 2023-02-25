حصلت "الشروق" على وثيقة النص الكامل للمصفوفة المُحدثة لاتفاق جوبا لسلام السودان، التى وقعت عليها الحكومة السودانية وتنظيمات مسلحة وسياسية خلال مراسم أقيمت في عاصمة جنوب السودان الأحد الماضي.

وتقع المصفوفة في 70 صفحة، تتضمن 25 بندا تتناول كل من تنفيذ اتفاق القضايا القومية سواء التي تم تنفيذها وتلك تحتاج إلى قرارات عاجلة وكذلك الأنشطة المرتبطة بتنفيذ بنود أخرى.

وتتضمن مصفوفات لتنفيذ كل من اتفاق مسار دارفور الخاص بتقاسم السلطة، واتفاق تقاسم الثروة واتفاق العدلة والمساءلة والمصالحة وأيضا اتفاق الأرض والحواكير، وتنمية قطاع الرحل والرعاة، فضلا عن اتفاق التعويضات وجبر الضرر واتفاق النازحين واللاجئين.

كما تشتمل الوثيقة على برنامج زمني لإنفاذ أنشطة الترتيبات الأمنية لمسار دارفور الفئتين "أ" التي تم تنفيذها، و"ب" التى لم يتم تنفيذها.

وكذلك مصفوفة المواد التى تم تنفيذها من اتفاق سلام المنطقتين (منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان) وتلك التى تحتاج إلى قرارات عاجلة، وكذلك الأنشطة المرتبطة بتنفيذ بنود أخرى.

وتشتمل الوثيقة على مصفوفة لتنفيذ مسارات الشرق والشمال والوسط، وكذلك البرنامج الزمني لإنفاذ أنشطة الترتيبات الأمنية (الجبهة الثالثة تمازج).

كان رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان قد وقع على المصفوقة المحدثة بوصفه شاهدًا، كما وقع عليها رئيس جنوب السودان سلفا كير ميادريت باعتباره ضامنًا لاتفاق السلام.

ووقع عن الحكومة السودانية الفريق أول ركن شمس الدين الكباشي عضو مجلس السيادة رئيس الوفد الحكومي، ورئيس حركة جيش تحرير السودان مني اركو مناوي، وحركة جيش تحرير السودان- المجلس الانتقالي، الهادي ادريس، وحركة العدل والمساواة دكتور جبريل إبراهيم محمد.

وكذلك الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال الجبهة الثورية جنرال مالك عقار، والجبهة الشعبية المتحدة للتحرير السودان خالد ادريس، ومؤتمر البجا المعارض حسام سعيد، وحركة تحرير كوش محمد داود بنداك، وكيان الشمال محمد سيد أحمد الجاكومي، والجبهة الثالثة تمازج وأطراف أخرى.

ووقعت كل من مصر، وقطر، والاتحاد الأفريقي، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، ودول الترويكا، وجامعة الدول العربية" كشهود، فيما وقع كلً من "تشاد، والإمارات" كدول ضامنة للاتفاق.