لاجارد: على البنك المركزي الأوروبي إعادة معدل التضخم إلى 2%

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، في تصريح لصحيفة "هلسنجن سانومات"، إن البنك يتعين عليه القيام بما يلزم لإعادة معدل التضخم إلى 2%.



وذكرت لاجارد: "لن أتنبأ بقراراتنا الخاصة بالسياسة المالية، انتظر التوقعات الجديدة من خبراء الاقتصاد لدينا، وبعد ذلك سنناقشها بحرص ونستخلص النتائج الضرورية التي تأخذ في اعتبارها أحدث المعلومات"، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.



وأضافت: "نحتاج لأن نتأكد من عودة التضخم إلى 2%، وأن يكون التغيير مستدامًا بما يكفي حتى نتأكد من الوصول إلى هدفنا".



ورفع البنك المركزي معدلات الفائدة 300 نقطة أساس منذ يوليو، وتعهد جميع صناع السياسة تقريبا برفع الفائدة 0.5% عندما يلتقون الشهر المقبل.