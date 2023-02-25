الإمارات تهدي سوريا 10 سيارات إسعاف مجهزة

أهدت قيادة العمليات المشتركة الإماراتية، ضمن عملية الفارس الشهم 2، وبالتنسيق مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهلال الأحمر الإماراتي، الجمهورية السورية، 10 سيارات مجهزة بأحدث الأجهزة التقنية الحديثة؛ استمرارا لجهود الإمارات في إغاثة الأشقاء في سوريا عقب الزلزال الذي تأثرت به.



وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، مساء السبت، قال الدكتور سالم الفلاسي، المكلف بمتابعة الاحتياجات الخاصة بالقطاعات الطبية والصحية في سوريا، إن هذه المبادرة تأتي استمرارا للدعم الإنساني الذي تقدمه دولة الإمارات لصالح سوريا، وبالأخص في المجال الصحي، وذلك ضمن مرحلة التعافي وإعادة التأهيل.



وأكد أن هذا الدعم النوعي للقطاع الصحي في سوريا، يجسد نهج القيادة الرشيدة في دولة الإمارات في تبني المبادرات التي تعنى بتحسين حياة الناس، من خلال تعزيز الخدمات الأساسية التي يحتاجونها، وفي مقدمتها خدمات القطاع الصحي.



وأضاف أن هذا الدعم سوف يستمر لتحقيق ما يكفل تلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية للشعب السوري الشقيق، حيث تعد سيارات الإسعاف مجهزة للوصول الى المناطق الوعرة، وتقديم بالخدمات الطبية الى المتضررين في مواقعهم.



وأكد أن دولة الإمارات مستمرة في دعم القطاع الصحي في الجمهورية العربية السورية، ضمن عملية «الفارس الشهم 2»، والوقوف على احتياجات المستشفيات والقطاع الصحي هناك.



ومن جانبه، أشاد الدكتور سامر أحمد، معاون مدير الصحة في اللاذقية، بجهود دولة الإمارات بالدعم المستمر للقطاع الطبي في سوريا، من خلال توفير سيارات الإسعاف المجهزة بأحدث الأجهزة التقنية، والتي تسهل على الكادر الطبي القيام بواجبه.