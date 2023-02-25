قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الدولة أفرجت عن 2.6 مليون طن خامات أعلاف من الموانئ، بتكلفة تتجاوز 1.3 مليار دولار، في الفترة ما بين 16 أكتوبر وحتى 9 فبراير الجاري.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن الدولة تهتم كثيرًا بالملف، مشيرًا إلى عقد اجتماعات أسبوعية مع المنتجين؛ للوقوف على احتياجاتهم وتوفيرها.

ولفت إلى أن الوزارة بدأت تلحظ انخفاضًا في أسعار العلف، موضحًا أن أجهزة الرقابة التابعة للدولة تتدخل؛ لإجراء حملات تفتيش ومراقبة الشحنات المفرج عنها.

وذكر متحدث الزراعة، أن الوزارة شكلت لجنة تضم كل الجهات المعنية، بهدف مراقبة شحنات العلف، مضيفًا: «نفرج عن الشحنات بأسعار معقولة جدًا للمربي، حتى نضمن وصولها بالسعر العادل والحقيقي وانتظام العملية الإنتاجية».

وأشار إلى أن الحملات والإجراءات التي تتخذها الدولة، تساهم في استقرار الأسعار وتوافر المنتج بالسوق، مستشهدًا باتزان أسعار الكتاكيت والأعلاف والدواجن، في الوقت الراهن.

وأوضح أن أسعار الكتكوت انخفضت من 30 جنيهًا إلى 15 و16 جنيهًا، مضيفًا أن الأمر دليل على وفرة الإنتاج، وعمل المزارع بشكل كبير، وانخفاض تكلفة الإنتاج لمزارع الأمهات.