استهداف عدة مواقع لجيش الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية

تعرضت عدة مواقع تابعة لجيش الاحتلال الاسرائيلي، مساء الجمعة، لعدة حوادث إطلاق نار بمناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، وأعلن فصيلان مسؤولياتهما عن بعض هذه الهجمات التي نفذت بالتزامن تقريبًا.

وقالت مصادر فلسطينية إن إطلاق نار استهدف قوات الاحتلال قرب جسر "حلحول" شمال مُحافظة "الخليل" بجنوب الضفة الغربية.

وأضافت المصادر أن شبانًا أضرموا النار في نقطة مراقبة عسكرية على مدخل مخيم "العروب" شمال المحافظة، بينما انفجرت عبوتان ناسفتان قرب حاجز "قلنديا" العسكري شمال مُحافظة القدس الواقعة بوسط الضفة الغربية.

وأعلن تنظيم "عرين الأسود"، في بيان صادر عنه، أن عناصره استهدفت معسكر "صرة" التابع للاحتلال في مدينة "نابلس"، مؤكدًا وقوع إصابتين خطيرتين بصفوف جنود الاحتلال.

من جانبها، أعلنت كتائب شهداء الأقصى، الجناح العسكري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، في بيان صحفي، أن جنودًا تابعين للكتائب نفذوا ضربة دقيقة ومباشرة استهدفت قوة إسرائيلية على جاحز "المربعة" قرب بلدة "تل" في محافظة"نابلس" الشمالية.

وأكدت الكتائب وقوع إصابات في صفوف جيش الاجتلال. ووردت تقارير عن غلق جيش الاحتلال لحاجز "المربعة" بعد الهجوم.