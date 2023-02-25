أفاد مدير مكتب الرئيس الأوكراني أندري ييرماك، بأن ثلاثة مدنيين أوكران أصيبوا في قصف للمدفعية الروسية على خيرسون اليوم السبت.. في وقت أعلنت فيه موسكو أنها توسع إنتاجها من الأسلحة.

وقال ييرماك - في تصريح نقلته وكالة أنباء (يوكرنفورم) - "اليوم، بسبب قصف المدفعية في مدينة خيرسون، انتهى الأمر بثلاثة سكان محليين في المستشفى. الروس يقاتلون السكان المدنيين".

وذكرت تقارير سابقة أن اثنين من خدمة الطوارئ والإنقاذ الإقليمية في خيرسون أصيبا من قبل القصف الروسي في وقت سابق اليوم.

هذا وقال رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، اليوم إن أوكرانيا لن تقهر من روسيا، بعد مرور عام على اندلاع الحرب في البلاد.

وكتب زيلينسكي - على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) - إن العام الماضي كان عام الصمود والصبر والوحدة، لافتا إلى أن بلاده بدأت القتال في فبراير الماضي وستستمر لأنها "لا تقهر".

ونشر الرئيس الأوكراني مقطع فيديو جديدًا عن السنة الأولى من حرب روسيا الشاملة في أوكرانيا وعن أعمال الجيش الأوكراني ومقاومة الشعب الأوكراني، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية.

وفي موسكو، كتب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديميتري ميدفيديف - في مقال بمجلة الدفاع الوطني الروسية اليوم - إن روسيا تمكنت من دراسة وفحص أسلحة دول الغرب خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وقال ميدفيديف إن روسيا لم تتمكن فقط من الحفاظ على إنتاجها من الصواريخ اللازمة، بل "قامت بتوسيع إنتاجها من الأسلحة، واستخدمت أيضًا أحدث التقنيات وكل ذلك خلال المعركة".

وأشار إلى تمكن روسيا - خلال العملية العسكرية - من "فحص الأسلحة التي تم الاستيلاء عليها باعتبارها غنائم جيدة، حيث قمنا بتفكيكها إلى أجزاء صغيرة في مكاتب التصميم العسكرية لدينا، وتعلمنا الكثير من الأشياء المفيدة واستغللنا خبرة الغربية لصالحنا".