كشف المفكر السياسي الدكتور عبد المنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ، الحالة الوحيدة التي ستنهي حرب روسيا وأوكرانيا، قائلًا إنها تنتهي عند القبول بمبدأ وقف إطلاق النار والتفاوض.

وقال خلال لقاء لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، إن المبادرة الصينية لإنهاء الحرب ترتكز على مبدأين رئيسيين، الأول الأرض مقابل السلام والثاني عدم المساس بالسيادة الإقليمية للدول.

وأضاف أن الصين نشرت مقترحا من 12 بندًا، أمس الجمعة، لتحقيق السلام في أوكرانيا، قائلًا إن الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي، على استعداد للتعامل مع المبادرة، على عكس نظيره الأمريكي جو بايدن.

وأوضح المفكر السياسي، أن الأطراف تفسر العمليات التفاوضية على هواها في بداية إطلاقها، منوهًا أن المدن والبنية الأساسية الأوكرانية مدمرة، فضلًا عن أن روسيا معرضة لخسائر كبيرة.

وأشار إلى أن «مكانة روسيا كدولة عظمى في مجال السلاح تراجعت وتواضعت كثيرًا، وتعرضت لضرر بالغ»، مضيفًا: «هناك 141 دولة أدانت الغزو في الأمم المتحدة أمس، وموسكو معها 7 دول فقط، معظمها تشهد تواجدًا روسيًا».

وذكر أن تحويل أي مبادرة لواقع يبدأ بالقبول بمبدأ وقف إطلاق النار والتفاوض، مختتمًا: «رأيي أن الصفقة ممكنة حتى بالحديث عن إقليم دونباس، كل الأوكرانيين يتحدثون الروسية، لأن كييف ظلت تحت حكم الاتحاد السوفيتي 70 عاما».