تركيا تستقبل 20 شاحنة مساعدات باكستانية لمنكوبي الزلزال

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وصلت 20 شاحنة مساعدات إنسانية مقدمة من باكستان لإغاثة منكوبي الزلزال في ولاية ملاطية شرقي تركيا، اليوم السبت.

واستقبل المساعدات السفير الباكستاني لدى أنقرة عباس قريشي، ومسؤولون في تركيا، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

ووصلت المساعدات التي تتضمن 20 ألفا و700 خيمة، و22 ألف بطانية، ومستلزمات معيشة أساسية، بعدما اجتازت الأراضي الإيرانية.

وفي تصريح للأناضول، قال قريشي إن الشعب الباكستاني سيواصل الوقوف إلى جانب الشعب التركي.

وأضاف أن الجنوب التركي شهد زلزالا كبيرا أودى بحياة آلاف الأشخاص وتسبب بدمار آلاف المباني.

ونوّه بالروابط التاريخية الكبيرة بين باكستان وتركيا على مدى زمن طويل، مبينا أن حكومة بلاده تعقد اجتماعات دورية بشأن تطورات زلزال تركيا وبحث سبل مساندتها في هذه المحنة.

وأكد إرسال باكستان 20 طائرة تحمل فرق الإنقاذ والمساعدات الإنسانية إلى تركيا منذ وقوع الزلزال، مع توقع وصول سفينة مساعدات باكستانية إلى تركيا منتصف مارس المقبل.

وفي 6 فبراير الجاري، ضرب زلزال مزدوج جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجة والثاني 7.6 درجة، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف معظمهم في الجنوب التركي، إضافةً إلى دمار هائل.