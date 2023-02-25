القائم بأعمال وزير الدفاع الأفغاني يدعو طالبان إلى تجنب الطاعة العمياء

دعا القائم بأعمال وزير الدفاع بالحكومة المؤقتة الأفغانية، الملا يعقوب مجاهد، أعضاء طالبان إلى تفادي الطاعة العمياء لأي شخص.

وفي خطابه في حفل تخرج ضباط الشرطة، قال مجاهد "لقد وهبنا الله تعالى الحكمة وقوة التفكير، وألزمنا ألا نطيع أي أحد بشكل أعمى، حتى لو كنت أنا"، طبقا لما ذكرته وكالة خاما برس الأفغانية للأنباء اليوم السبت.

وفي إشارة إلى أوامر القيادة العليا لطالبان، قال يعقوب إنه "يتعين الاعتراف بمن يأمر بمرسوم، وما الذي يفعله الشخص وما هي طموحاته للبلاد والشعب".

وأضاف في تصريحاته، أن أعضاء طالبان "يتعين أن يكونوا قادرين على التمييز بين الصواب والخطأ" ويتصرفوا بناء على ذلك.

وهذه ليست المرة الأولى، التي يلقي فيها القائم بأعمال وزير الدفاع الضوء على الاختلافات داخل الجماعة، بين أعضاء القيادة العليا لطالبان، وكان مسؤولون بارزون في طالبان، قد انتقدوا قيادة الجماعة في الآونة الأخيرة.

وكان الملا يعقوب قد دعا قبل ذلك، قيادة طالبان إلى البعد عن الكبرياء والغطرسة واحترام المطالب المشروعة للشعب الأفغاني.