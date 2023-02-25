قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الدولة اتخذت إجراءات عاجلة لتسريع دخول مكونات الأعلاف.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "صباح الورد" على قناة "ten"، اليوم السبت، أنه تم تخصيص أكثر من 1.3 مليار دولار لمكونات الأعلاف، حيث تم تجاوز 2.5 مليون طن من خامات الأعلاف، دخلت البلاد بالفعل.

وأشار إلى أن إتاحة الأعلاف أمام المنتجين ساهم في نمو العملية الإنتاجية، وهو ما يصب في صالح منظومة استقرار السلع في الأسواق.

ولفت إلى التوجيه الرئاسي بالاهتمام بالزراعة التعاقدية، مع وضع سعر عادل للمزارعين في بعض السلع الاستراتيجية وفي مقدمتها الذرة والصويا وعباد الشمس.

ونوه بأن الدولة تشتري كميات كبيرة من هذه المحاصيل ، ومن ثم توجد حاجة ملحة لزيادة التوسع في إنتاجها محليا، موضحا أنه تم وضع سعر ضمان لهذه المحاصيل، يعتبر تأمينا للفلاح حال حدوث انخفاض للأسعار بحيث تكون الدولة مُلزمة بالشراء من الفلاح بالسعر المُحدد مسبقا.