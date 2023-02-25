ضبط 730 كيلو لحوم ودجاج غير صالح للاستهلاك الآدمي بكفر الشيخ

شنت مباحث التموين بكفر الشيخ، برئاسة المقدم أحمد بسيوني رئيس مباحث التموين بالمحافظة، حملة تموينية اليوم السبت، على أسواق مدينة كفر الشيخ بالتعاون مع مديرية الصحة ومديرية الطب البيطري.

وأسفرت الحملة، عن ضبط 370 كيلوجراما من اللحم المجمد الفاسد، كما تم ضبط 160 كيلوجراما من الدجاج المجمد الفاسد، و150 كيلوجراما من الكبدة المجمدة الفاسدة، و50 كيلوجراما من الكلاوي المجمدة الفاسدة بمحلين لبيع اللحوم المجمدة وجميعهم بمدينة كفر الشيخ.

وتم التحفظ على المضبوطات، وتم تحرير محاضر بها، وجاري العرض على النيابة للتحقيقات.