أرامكو تعقد اجتماع مجلس إدارتها في كوريا الجنوبية الشهر المقبل

قررت شركة أرامكو السعودية للنفط، إحدى أكبر الشركات المصدرة للنفط الخام في العالم، أن تعقد اجتماع مجلس إدارتها في سول في شهر مارس المقبل.

ومن المرجح أن يحضر الاجتماع أيضا رئيس الشركة، وفقا لما ذكرته مصادر في سول يوم الجمعة.

وهذه هي المرة الثالثة التي تعقد فيها شركة النفط السعودية العملاقة، التي تديرها الحكومة السعودية، اجتماع مجلس إدارتها السنوي في كوريا الجنوبية، خامس أكبر مستورد للنفط الخام في العالم.

وقد عقد الاجتماع في سول من قبل في عام 2011 وعام 2015.

ومن المتوقع أن يحضر رئيس مجلس الإدارة ياسر عثمان الرميان، مع أعضاء مجلس الإدارة إلى كوريا الجنوبية لحضور الحدث المقرر عقده في أوائل الشهر المقبل، حسبما ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء نقلا عن المصادر.

وكان الرميان، الذي يرأس أيضًا صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادية السعودي، قد زار سول في مايو من العام الماضي لحضور حفل تنصيب رئيس كوريا الجنوبية "يون سيوك-يول.

يذكر أن "أرامكو" هي أكبر مساهم في شركة "إس-أويل"، ثالث شركة لتكرير النفط في كوريا الجنوبية، حيث تبلغ حصتها 63.4% .

وخلال زيارة أعضاء مجلس الإدارة، ستقيم "إس-أويل" حفلا في يوم 6 مارس لوضع حجر الأساس لمصنع بتروكيماويات عملاق في مدينة "أولسان"، جنوب شرق البلاد، للاحتفال ببدء مشروع "شاهين".

وقد تم الإعلان عن المشروع الذي تبلغ قيمته سبعة مليارات دولار في أواخر العام الماضي، عندما زار ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان" كوريا الجنوبية.

ومن المتوقع أن يكتمل المشروع بحلول عام 2026.