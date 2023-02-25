وزير الرياضة يكشف سبب عدم ترشح مصر لاستضافة أمم إفريقيا 2025

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كشف أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، سبب عدم تقدم الاتحاد المصري لكرة القدم، بطلب لاستضافة منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد قرر في وقت سابق، سحب تنظيم بطولة أمم إفريقيا 2025 من دولة غينيا، وذلك بسبب عدم الجاهزية لاستضافة هذا الحدث.

وقال أشرف صبحي في تصريحات تليفزيونية: «قررنا عدم الترشح لاستضافة نهائيات كأس العالم الإفريقية، لأننا نرغب في استضافة أحداث رياضية أكبر من ذلك».

وأتم: «نجحنا في استضافة بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، وهذا الحدث الأكبر في كرة القدم الإفريقية، ولدينا خطة لاستضافة حدث أكبر من ذلك في السنوات القادمة».