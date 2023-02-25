قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إن بلاده "مستهدفة من جميع الجوانب لأنها لا تقبل ما سماه "الانبطاح"، مبديا أسفه لتعليق العمل بمعاهدة الصداقة والتعاون مع إسبانيا.

وعلقت الجزائر في 8 يونيو 2022، معاهدة الصداقة والتعاون المبرمة عام 2002 مع إسبانيا، قبل تقييد المعاملات التجارية معها وتجميد العمليات المصرفية، على خلفية إقدام مدريد على تغيير موقفها بشأن النزاع في الصحراء الغربية.

وذكر تبون، في مقابلة مع وسائل إعلام محلية: "أتأسف كثيرا على قطع العلاقات مع إسبانيا لأنهم أقدموا (الحكومة) على خطوة خاطئة".

وأضاف: "علاقتنا بالشعب الإسباني طيبة جدا، والملك نحترمه كثيرا وهو يعرف ذلك.. بعض الدول الأوروبية تعتقد بكل سذاجة أن الجزائر محمية خاصة، لكن الجزائر حرة، هي تدرك مثلا أن مصلحتها اليوم هي مع إيطاليا، لأن هذا البلد هو الوحيد الذي وقف معنا في أحلك الظروف التي عاشتها بلادنا في تسعينيات القرن الماضي".

وتابع: "نحن لا ننسى أبدا من قدم لنا ذرة خير، كما لا ننسى دون أن ننتقم ممن فعل بنا شرا ".

وهاجم تبون، المنظمات غير الحكومية، مشيرا إلى أن هناك كل 5 أو 10 سنوات تحدث محاولات لزعزعة استقرار الجزائر.

وأشار إلى أن أغلب هذه المنظمات تابعة لمخابرات دول تدافع عن أشخاص وصفهم بأنهم "عملاء"، ولا تتكلم على المجازر التي تحدث في فلسطين.

واستكمل: "إلى وقت قريب كان بعض المسؤولين في أوروبا يتكلمون أن الجزائر يجب أن تمر إلى مرحلة انتقالية لكي يسيرها الطابور الخامس التابع لهم".

وقال: "الجزائر مستهدفة ولا زالت مستهدفة من جميع الجوانب لأنها لا تقبل الانبطاح وشعبها كذلك".

واستطرد: "الجزائر ليست جنة لكن ليست بالجحيم، على أبنائها ان يثقوا في قدرة بلادهم التي تعتبر قوة سياسية واقتصادية، لها نفوذ في أفريقيا والعالم العربي وفي البحر الأبيض المتوسط".

وانتقد تبون، من يسعون لـ" بيع الجزائر" للخارج، منوها إلى حق النقابات العمالية في الاحتجاج والإضراب لأنه حق مكفول دستوريا، بيد أنه شدد على ضرورة الاحتكام للقانون.